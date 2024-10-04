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Конте: в начале сезона было трудно представить, что Лукаку будет так играть

Конте: в начале сезона было трудно представить, что Лукаку будет так играть
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился эмоциями после матча 7-го тура чемпионата Италии с «Комо» (3:1), в котором нападающий хозяев Ромелу Лукаку забил гол и сделал две результативные передачи.

Италия — Серия А . 7-й тур
04 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Комо
Комо
1:0 Мактоминей – 1'     1:1 Стрефезза – 43'     2:1 Лукаку – 53'     3:1 Нерес – 86'    

«Лукаку меняет баланс в игре, улучшая её в нашу пользу. Было трудно представить подобное в начале сезона. Есть много ожиданий, и мы хотим радовать болельщиков в такие прекрасные вечера.

У меня болит голова при составлении тренировок и внесении изменений, поскольку многие из наших футболистов заслуживают играть. В команде здоровая конкуренция. Тот, кто выходит на поле, должен выкладываться на 2000%, поскольку запасной футболист на эту позицию тоже заслуживает играть», — приводит слова Конте журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Лукаку сыграл шесть матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал пять ассистов.

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