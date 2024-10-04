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Гвардиола — о мексиканских болельщиках: пока они поддерживают «Барсу», всё в порядке

Гвардиола — о мексиканских болельщиках: пока они поддерживают «Барсу», всё в порядке
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на высказывание мексиканского журналиста о том, что в его стране все болеют за мадридский «Реал», либо за каталонскую «Барселону».

— Здесь, в Мексике, все болеют за «Реал» Мадрид или «Барселону». Как мы можем привлечь людей в «Манчестер Сити»?
— Пока они поддерживают «Барсу», всё в порядке, — приводит слова Гвардиолы издание Football Talk.

После шести сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Фулхэмом». Матч состоится 5 октября, начало — в 17:00 мск.

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