Гвардиола — о мексиканских болельщиках: пока они поддерживают «Барсу», всё в порядке

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на высказывание мексиканского журналиста о том, что в его стране все болеют за мадридский «Реал», либо за каталонскую «Барселону».

— Здесь, в Мексике, все болеют за «Реал» Мадрид или «Барселону». Как мы можем привлечь людей в «Манчестер Сити»?

— Пока они поддерживают «Барсу», всё в порядке, — приводит слова Гвардиолы издание Football Talk.

После шести сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Фулхэмом». Матч состоится 5 октября, начало — в 17:00 мск.