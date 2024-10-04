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«Атлетико» навсегда запретил посещать игры команды двум фанатам после матча с «Реалом»

«Атлетико» навсегда запретил посещать игры команды двум фанатам после матча с «Реалом»
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Мадридский «Атлетико» на официальном сайте выпустил заявление, в котором проинформировал о перманентном запрете для двух болельщиков клуба посещать его матчи из-за их поведения в игре 8-го тура испанской Примеры со столичным «Реалом» (1:1), в котором они отметились неправомерным поведением. Напомним, во время этой встречи фанаты «матрасников» бросали различные предметы во вратаря «сливочных» Тибо Куртуа.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 64'     1:1 Корреа – 90+5'    
Удаления: М. Льоренте – 90+9' / нет

В заявлении мадридского клуба отмечается, что он продолжит вести совместное с полицией расследование с целью выявить всех причастных к указанному инциденту. «Атлетико» подчеркнул, что эти неоправданные действия болельщиков нанесли серьёзный ущерб имиджу клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «матрасники» запретят примерно 60 болельщикам посещать их матчи.

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