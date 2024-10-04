Щетинин ответил, акцентировал ли внимание Карпин на Дзюбе перед матчем с «Акроном»
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, акцентировал ли внимание главный тренер команды Валерий Карпин на нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе перед матчем 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 28 сентября. «Акрон» выиграл со счётом 2:0, Дзюба отметился голом.
МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5' 0:2 Дзюба – 32'
«Георгич вообще никогда никого не выделяет из игроков другой команды. Мы как бы исходим из себя. Не подстраиваемся ни под кого. То есть мы играем в свою игру. А то, что у кого-то игроки сильные и с кем-то надо играть особенно плотно, — такого нет. Валерий Георгиевич такого ни разу не говорил и никого не выделял», — приводят слова Щетинина «Известия».
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