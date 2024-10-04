Щетинин ответил, акцентировал ли внимание Карпин на Дзюбе перед матчем с «Акроном»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, акцентировал ли внимание главный тренер команды Валерий Карпин на нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе перед матчем 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 28 сентября. «Акрон» выиграл со счётом 2:0, Дзюба отметился голом.

«Георгич вообще никогда никого не выделяет из игроков другой команды. Мы как бы исходим из себя. Не подстраиваемся ни под кого. То есть мы играем в свою игру. А то, что у кого-то игроки сильные и с кем-то надо играть особенно плотно, — такого нет. Валерий Георгиевич такого ни разу не говорил и никого не выделял», — приводят слова Щетинина «Известия».