Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Щетинин ответил, акцентировал ли внимание Карпин на Дзюбе перед матчем с «Акроном»

Щетинин ответил, акцентировал ли внимание Карпин на Дзюбе перед матчем с «Акроном»
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, акцентировал ли внимание главный тренер команды Валерий Карпин на нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе перед матчем 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 28 сентября. «Акрон» выиграл со счётом 2:0, Дзюба отметился голом.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

«Георгич вообще никогда никого не выделяет из игроков другой команды. Мы как бы исходим из себя. Не подстраиваемся ни под кого. То есть мы играем в свою игру. А то, что у кого-то игроки сильные и с кем-то надо играть особенно плотно, — такого нет. Валерий Георгиевич такого ни разу не говорил и никого не выделял», — приводят слова Щетинина «Известия».

Материалы по теме
«Дело было больше в нас, чем в Дзюбе». Щетинин — о поражении «Ростова» от «Акрона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android