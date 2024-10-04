Сеск Фабрегас прокомментировал поражение «Комо» в матче с «Наполи»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура Серии А с «Наполи» (1:3).

«Я не удовлетворён тем, что мы проиграли. Мы хотели приехать сюда и победить, но не сделали этого. Мне понравилась смелость — это наша идентичность. Горжусь первыми 60 минутами, потом, у них состав другого уровня. Наполи может выиграть скудетто. В последние 20-30 минут мы увидели великолепный «Наполи», но до этого я не помню, чтобы у них было много моментов.

Дайте мне Лоботку! Какой он замечательный игрок. Такие футболисты помогают выиграть матч, и я без ума от игроков с такими характеристиками. После повышения мы сразу готовились к новому сезону, пытаясь поднять уровень и посмотреть, кто из игроков сможет продолжить свой путь в Серии А. Мы хотели смешать опытных и молодых игроков. В конце концов, именно я решаю, каких футболистов брать, мы семья и хорошо работаем. Мы только в начале пути, и мы на правильном пути. Конте выиграл всё: приятно видеть, как его команда испытывает трудности против нас. Он один из лучших за последние 10–15 лет», — приводит слова Фабрегаса журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.