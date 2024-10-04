Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сеск Фабрегас прокомментировал поражение «Комо» в матче с «Наполи»

Сеск Фабрегас прокомментировал поражение «Комо» в матче с «Наполи»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура Серии А с «Наполи» (1:3).

Италия — Серия А . 7-й тур
04 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Комо
Комо
1:0 Мактоминей – 1'     1:1 Стрефезза – 43'     2:1 Лукаку – 53'     3:1 Нерес – 86'    

«Я не удовлетворён тем, что мы проиграли. Мы хотели приехать сюда и победить, но не сделали этого. Мне понравилась смелость — это наша идентичность. Горжусь первыми 60 минутами, потом, у них состав другого уровня. Наполи может выиграть скудетто. В последние 20-30 минут мы увидели великолепный «Наполи», но до этого я не помню, чтобы у них было много моментов.

Дайте мне Лоботку! Какой он замечательный игрок. Такие футболисты помогают выиграть матч, и я без ума от игроков с такими характеристиками. После повышения мы сразу готовились к новому сезону, пытаясь поднять уровень и посмотреть, кто из игроков сможет продолжить свой путь в Серии А. Мы хотели смешать опытных и молодых игроков. В конце концов, именно я решаю, каких футболистов брать, мы семья и хорошо работаем. Мы только в начале пути, и мы на правильном пути. Конте выиграл всё: приятно видеть, как его команда испытывает трудности против нас. Он один из лучших за последние 10–15 лет», — приводит слова Фабрегаса журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Материалы по теме
«Наполи» обыграл «Комо» и упрочил своё лидерство в Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android