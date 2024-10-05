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Игрок «Ростова» Кирилл Щетинин назвал самого сильного легионера, против которого играл

Игрок «Ростова» Кирилл Щетинин назвал самого сильного легионера, против которого играл
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин ответил на вопрос о самом сильном легионере в Российской Премьер-Лиге, против которого ему приходилось играть.

«Малком — очень хороший. Ещё видел, как круто играет Барко за «Спартак» в этом сезоне. Против него я пока ещё не выходил на поле, но будет интересно сыграть в ближайшем матче. А так ещё выделю Барриоса. Больше не вспомню с ходу», — приводят слова Щетинина «Известия».

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний Кирилл Щетинин провёл 10 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету пять матчей и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

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