Тренер Писарев — о матче сборной России с командой Медиалиги: а она существует?

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что национальная команда не будет проводить товарищеский матч с Медиалигой на октябрьском сборе.

«Матч со сборной Медиалиги? А она существует? Покажите хоть, кто туда будет входить, кто тренирует? Люди должны это увидеть. Всё‑таки сборная России — это статус, нам нужно играть с командами, входящими в ФИФА, чтобы набирать очки в рейтинг. На октябрьском сборе матча со сборной Медиалиги не будет», — сказал Писарев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

В конце сентября РФС объявил расширенный состав сборной России на октябрьский сбор, в него вошли 42 игрока. Сбор должен стартовать 7 октября в тренировочном центре Новогорска, однако на данный момент нет информации, с кем сборная России проведёт товарищеские матчи.