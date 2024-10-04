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Тренер Писарев — о матче сборной России с командой Медиалиги: а она существует?

Тренер Писарев — о матче сборной России с командой Медиалиги: а она существует?
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Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что национальная команда не будет проводить товарищеский матч с Медиалигой на октябрьском сборе.

«Матч со сборной Медиалиги? А она существует? Покажите хоть, кто туда будет входить, кто тренирует? Люди должны это увидеть. Всё‑таки сборная России — это статус, нам нужно играть с командами, входящими в ФИФА, чтобы набирать очки в рейтинг. На октябрьском сборе матча со сборной Медиалиги не будет», — сказал Писарев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

В конце сентября РФС объявил расширенный состав сборной России на октябрьский сбор, в него вошли 42 игрока. Сбор должен стартовать 7 октября в тренировочном центре Новогорска, однако на данный момент нет информации, с кем сборная России проведёт товарищеские матчи.

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