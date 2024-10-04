Данила Козлов: очень важно, что «Краснодар» до сих пор не проигрывает в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов высказался о выступлениях своей команды на старте нынешнего сезона, а также рассказал, задевает ли его, что многие не считают «быков» главным претендентом на титул чемпиона Российской Премьер-Лиги.

«В чемпионате хорошо проводим матчи, особенно последние. Начало, конечно, не задалось, было три ничьих. Но очень важно, что мы до сих пор не проигрываем в чемпионате. Надо идти так и дальше, сейчас мы на первом месте, и сложнее всего будет там остаться. Такие игры, как с «Ахматом» в Кубке России, надо свести к минимуму.

Задевает ли, что мало кто считает нас главным претендентом на титул? Нет, конечно. Мы делаем свою работу, а те, кто разговаривает, делают свою работу. Мы сфокусированы только на себе», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

После 10 сыгранных туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.