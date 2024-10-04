«Наконец-то этот кошмар закончился». Погба — о сокращении дисквалификации за допинг

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить его дисквалификацию за употребление допинга с четырёх до полутора лет.

«Наконец-то этот кошмар закончился. После решения Спортивного арбитражного суда могу с нетерпением ждать того дня, когда снова буду следовать за своей мечтой.

Я всегда утверждал, что никогда сознательно не нарушал правила Всемирного антидопингового агентства, принимая пищевую добавку, прописанную мне врачом, которая не влияет на результаты спортсменов-мужчин.

Я играл честно, но всё равно со всей ответственностью должен признать своё нарушение. Хочу официально поблагодарить судей Спортивного арбитражного суда, которые выслушали мои объяснения.

Это был очень тяжёлый период в моей жизни, потому что всё, ради чего я так усердно работал, было отложено. Ещё раз спасибо за вашу любовь и поддержку. Мне просто не терпится вернуться на поле», — цитирует заявление Погба журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

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