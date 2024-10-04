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«Марсель» и «Анже» сыграли вничью в матче Лиги 1 с двумя удалениями

«Марсель» и «Анже» сыграли вничью в матче Лиги 1 с двумя удалениями
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Завершился матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Анже». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. Итоговый результат — 1:1.

Франция — Лига 1 . 7-й тур
04 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 1
Анже
Анже
1:0 Роуи – 51'     1:1 Эль-Мелали – 54'    
Удаления: Мопе – 30' / Раолисоа – 26'

На 26-й минуте был удалён защитник «Анже» Лилиан Раолисоа. Через три минуты составы сравнялись: красную карточку получил форвард хозяев Ниль Мопе.

Во втором тайме команды обменялись голами: отличились нападающий «Марселя» Джонатан Роуи и полузащитник «Анже» Фарид Эль-Мелали.

«Марсель» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков после семи матчей. «Анже» располагается на последней, 18-й строчке, заработав три очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (16).

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