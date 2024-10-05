Результаты матчей чемпионата Франции 4 октября

Вчера, 4 октября, в 7-м туре французской Лиги 1 сезона-2024/2025 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игры.

Результаты матча чемпионата Франции 4 октября:

«Марсель» — «Анже» — 1:1.

Сегодня, 5 октября, 7-й тур чемпионата Франции продолжится тремя матчами.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 16 очков за шесть матчей. На второй строчке располагается «Монако», заработавший также 16 очков. Замыкает тройку лидеров «Марсель», у которого 14 очков. В зоне вылета находятся «Монпелье» (4), «Сент-Этьен» (4) и «Анже» (3).