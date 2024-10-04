Бруну Фернандеш: это один из самых тяжёлых моментов для «Юнайтед» и лично для меня

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о текущей ситуации в клубе и своих удалениях. Напомним, португалец получил красные карточки в двух последних встречах команды.

«Это тяжёлый момент для команды и лично для меня — один из самых тяжёлых. Почти пяти лет в клубе со взлётами и падениями, хорошими и плохими моментами.

Лично я всегда сталкивался с трудностями и проблемами на протяжении всей своей карьеры, и никогда не было такого, чтобы я молчал или прятался от ответственности в трудные моменты. Знаю, что это звучит банально, и большинство из вас, болельщиков «Манчестер Юнайтед», уже устали от этого, но никто не разочарован своим моментом больше, чем я сам. Даже в этот момент я благодарен всем вам, кто выражал веру в меня и команду», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).