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Писарев: Карпин объявит, будет октябрьский сбор или нет

Писарев: Карпин объявит, будет октябрьский сбор или нет
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Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что возглавляющий национальную команду Валерий Карпин в ближайшее время объявит о планах сборной на октябрь.

— Что будет во время этой паузы?
— Мы сейчас слухами занимаемся… РФС объявил, что не будет ни сбора, ни игры?

— Если матчи не состоятся, то будет просто сбор?
— Давайте подождём, от этого будем плясать. Валерий Георгиевич Карпин объявит, будет сбор или нет, — сказал Писарев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

В конце сентября РФС объявил расширенный состав сборной России на октябрьский сбор, в него вошли 42 игрока. Сбор должен стартовать 7 октября в тренировочном центре Новогорска, однако на данный момент нет информации, с кем национальная команда России проведёт товарищеские матчи.

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