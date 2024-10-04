Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Серии А 4 октября

Результаты матчей Серии А 4 октября
Комментарии

Сегодня, 4 октября, в 7-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоялись две встречи.

Результаты матчей чемпионата Италии 4 октября:

«Наполи» — «Комо» — 3:1;

«Верона» — «Венеция» — 2:1.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Подопечные Антонио Конте набрали 16 очков после семи матчей. На второй строчке находится «Ювентус», имеющий в своём активе 12 очков после шести встреч. Тройку лидеров замыкает «Милан» с 11 очками после шести матчей.

Завтра, 5 октября, в итальянской Серии А будет сыграно ещё три матча 7-го тура. «Удинезе» встретится с «Лечче», «Аталанта» примет на своём поле «Дженоа», а «Интер» будет играть с «Торино».

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Сеск Фабрегас прокомментировал поражение «Комо» в матче с «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android