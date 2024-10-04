Результаты матчей Серии А 4 октября

Сегодня, 4 октября, в 7-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоялись две встречи.

Результаты матчей чемпионата Италии 4 октября:

«Наполи» — «Комо» — 3:1;

«Верона» — «Венеция» — 2:1.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Подопечные Антонио Конте набрали 16 очков после семи матчей. На второй строчке находится «Ювентус», имеющий в своём активе 12 очков после шести встреч. Тройку лидеров замыкает «Милан» с 11 очками после шести матчей.

Завтра, 5 октября, в итальянской Серии А будет сыграно ещё три матча 7-го тура. «Удинезе» встретится с «Лечче», «Аталанта» примет на своём поле «Дженоа», а «Интер» будет играть с «Торино».