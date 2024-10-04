Гуллит — о перспективах «Милана» в ЛЧ: новая формула даёт им шанс вернуться

Бывший полузащитник итальянского «Милана» Руд Гуллит высказался о шансах «россонери» на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА после двух поражений подряд на старте общего этапа турнира.

«Новая формула даёт им шанс вернуться. График «Милана» был объективно сложным: встречи с «Ливерпулем» и леверкузенским «Байером» для команды, которая не была вместе даже три месяца, — не лучший вариант», — приводит слова Гуллита Milan News со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, по итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.