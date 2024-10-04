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«Аугсбург» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче 6-го тура Бундеслиги

«Аугсбург» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче 6-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Флориан Бадштюбнер. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 6-й тур
04 октября 2024, пятница. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Шлоттербек – 39'     2:0 Клод-Морис – 65'     2:1 Кляйндинст – 72'    

На 39-й минуте счёт во встрече открыл защитник «Аугсбурга» Кевен Шлоттербек. На 65-й минуте полузащитник Алексис Клод-Морис укрепил преимущество хозяев. На 72-й минуте нападающий Тим Кляйндинст сократил отставание «Боруссии».

После шести матчей немецкой Бундеслиги «Аугсбург» набрал семь очков и занимает 11-е место. «Боруссия» заработала шесть очков и располагается на 12-й строчке.

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