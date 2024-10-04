Полузащитник Данила Козлов назвал самого крутого футболиста «Краснодара» за всю историю

Хавбек «Краснодара» Данила Козлов назвал самого крутого футболиста в истории чёрно-зелёных. Сам клуб был основан в 2008 году.

— Самый крутой игрок в истории «Краснодара»?

— Федя Смолов, наверное. Когда он был лучшим бомбардиром несколько лет подряд. Было очевидно, что он был лучшим тогда.

— А ты следил за игрой Смолова или за его жизнью?

— Не, за его жизнью я следил после чемпионата мира чуть-чуть. А так — просто видел, что он забивает, что это классный футболист, — сказал Козлов в интервью пресс-службе «Краснодара».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.