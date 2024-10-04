Результаты матчей Бундеслиги 4 октября

Сегодня, 4 октября, в 6-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 прошёл один матч.

Результат матча чемпионата Германии, сыгранного 4 октября:

«Аугсбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 2:1.

После пяти матчей немецкой Бундеслиги первое место с 13 очками занимает «Бавария». На второй строчке расположился «Айнтрахт», набравший 12 очков после пяти встреч. Замыкает тройку лидеров «РБ Лейпциг», заработавший 11 очков в пяти играх.

На текущий момент последнее, 18-е место в турнирной таблице занимает «Хольштайн», набравший одно очко после пяти матчей. На 17-й строчке расположился «Бохум» с одним очком.

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