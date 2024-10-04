Будущее тен Хага в «МЮ» может определиться после матча с «Астон Виллой» — The Athletic

Через 48 часов после матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой», который состоится в воскресенье, 6 октября, руководство «Манчестер Юнайтед» проведёт рабочую встречу в Лондоне, на которой может быть решено будущее главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага в клубе. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, будущее нидерландского специалиста является неясным на фоне последних результатов «Манчестер Юнайтед». Подчёркивается, что на встрече будут присутствовать совладельцы «красных дьяволов» Джим Рэтклифф и Джоэл Глэйзер, а также высшее спортивное руководство клуба.

После шести туров чемпионата Англии манкунианцы набрали семь очков и занимают 13-е место.

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