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«Леганес» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 9-го тура Ла Лиги

«Леганес» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 9-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Леганес» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Элианом Фернандесом. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Испания — Примера . 9-й тур
04 октября 2024, пятница. 22:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
0 : 0
Валенсия
Валенсия

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После девяти сыгранных матчей «Леганес» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав восемь очков. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает 18-ю строчку, заработав шесть очков. В следующем туре «Леганес» встретится с мадридским «Атлетико» (20 октября), а «Валенсия» — с «Лас-Пальмасом» (21 октября).

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