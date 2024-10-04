«Леганес» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 9-го тура Ла Лиги

Завершился матч 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Леганес» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Элианом Фернандесом. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После девяти сыгранных матчей «Леганес» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав восемь очков. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает 18-ю строчку, заработав шесть очков. В следующем туре «Леганес» встретится с мадридским «Атлетико» (20 октября), а «Валенсия» — с «Лас-Пальмасом» (21 октября).