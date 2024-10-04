Результаты матчей Ла Лиги 4 октября
Сегодня, 4 октября, в 9-м туре испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 прошёл один матч.
Результат матча чемпионата Испании, сыгранного 4 октября:
- «Леганес» — «Валенсия» — 0:0.
После девяти матчей испанской Ла Лиги первое место с 21 очками занимает каталонская «Барселона». На второй строчке располагается мадридский «Реал», набравший 18 очков после восьми встреч. Замыкает тройку лидеров «Вильярреал», заработавший 17 очков в восьми играх.
На текущий момент последнее, 20-е место в турнирной таблице занимает «Лас-Пальмас», набравший три очка после восьми матчей. На 19-й строчке располагается «Вальядолид» с пятью очками.
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