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Результаты матчей Ла Лиги 4 октября

Результаты матчей Ла Лиги 4 октября
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Сегодня, 4 октября, в 9-м туре испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 прошёл один матч.

Результат матча чемпионата Испании, сыгранного 4 октября:

  • «Леганес» — «Валенсия» — 0:0.

После девяти матчей испанской Ла Лиги первое место с 21 очками занимает каталонская «Барселона». На второй строчке располагается мадридский «Реал», набравший 18 очков после восьми встреч. Замыкает тройку лидеров «Вильярреал», заработавший 17 очков в восьми играх.

На текущий момент последнее, 20-е место в турнирной таблице занимает «Лас-Пальмас», набравший три очка после восьми матчей. На 19-й строчке располагается «Вальядолид» с пятью очками.

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