Чемпион Европы де ла Фуэнте ведёт переговоры о продлении контракта со сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о продлении контракта с «Фурия Роха». Действующее трудовое соглашение 63-летнего специалиста рассчитано до лета 2026 года.

«Идут очень продвинутые переговоры. Я верю, что этот вопрос будет решён в декабре. Когда всё утихнет, надеюсь, сказанное воплотится в жизнь», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании выиграла чемпионат Европы — 2024. Ранее в СМИ появлялась информация, что трудовое соглашение с 63-летним тренером может быть пролонгировано до чемпионата Европы 2028 года.

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