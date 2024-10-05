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Руд Гуллит похвалил Ибрагимовича за работу в руководстве «Милана»

Руд Гуллит похвалил Ибрагимовича за работу в руководстве «Милана»
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Бывший полузащитник итальянского «Милана» Руд Гуллит высказался о работе Златана Ибрагимовича на позиции менеджера «россонери».

«Нравится ли он мне? Очень. Ибра был футболистом, непохожим на других, а теперь он человек, непохожий на других. Он нестандартен в общении, но его позиция, безусловно, помогает снять давление с команды. Он никогда не делает ничего случайного, а его пресс-конференции не бывают скучными. Он нужен футбольному миру таким, какой он есть. На самом деле Ибрагимовичу нужно больше таких людей. Прежде всего потому, что он компетентен и с первого взгляда распознаёт талант. Я убеждён, что он будет хорошо работать в «Милане»: он всегда хотел побеждать, и сейчас я не думаю, что он изменил свой менталитет», — приводит слова Гуллита Milan News со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

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