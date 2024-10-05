Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Башич: «Зенит» — сильнейшая команда лиги, «Оренбург» ожидает тяжёлая игра

Башич: «Зенит» — сильнейшая команда лиги, «Оренбург» ожидает тяжёлая игра
Комментарии

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о предстоящем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нас ожидает тяжёлая игра на выходных. «Зенит» — сильнейшая команда лиги. Они последние шесть лет спокойно выигрывают чемпионат. Только в прошлом году у них возникли определённые трудности. В любом случае мы будем бороться и постараемся забрать три или хотя бы одно очко», — приводит слова Башича Legalbet.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 23 очка. «Оренбург» с семью очками идёт на 14-й строчке.

Материалы по теме
«Оренбург» предложил Слишковичу контракт на два года — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android