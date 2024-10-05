Башич: «Зенит» — сильнейшая команда лиги, «Оренбург» ожидает тяжёлая игра

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о предстоящем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Нас ожидает тяжёлая игра на выходных. «Зенит» — сильнейшая команда лиги. Они последние шесть лет спокойно выигрывают чемпионат. Только в прошлом году у них возникли определённые трудности. В любом случае мы будем бороться и постараемся забрать три или хотя бы одно очко», — приводит слова Башича Legalbet.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 23 очка. «Оренбург» с семью очками идёт на 14-й строчке.