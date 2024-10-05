Хавбек «Краснодара» Данила Козлов ответил на вопрос о лучшем футболисте планеты

19-летний хавбек «Краснодара» Данила Козлов ответил на вопрос о лучшем игроке планеты в истории.

— Кто самый крутой игрок в истории футбола?

— Мне кажется, что он ещё не родился. Думаю, что будущее футбола впереди ещё. Тот уровень, который показали Месси и Роналду, — это сейчас пик, выбирать тяжело. Но мне кажется, что будет игрок, который будет сильнее них.

— За счёт новых технологий?

— Мне кажется, да, — сказал Козлов в интервью пресс-службе «Краснодара».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.