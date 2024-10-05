«Я впечатляю сам себя». Гравенберх — об игре на новой позиции в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх поделился впечатлениями от игры на позиции опорного хавбека в нынешнем сезоне.

«Когда я впервые поговорил с тренером, он сказал мне: «Я вижу тебя на позиции восьмого номера, как в прошлом сезоне, но хочу попробовать тебя и на позиции шестого номера». Я ответил: «Конечно, мы можем это сделать!». Остальное уже история. На позиции восьмого номера больше атакуешь, чем защищаешься. Но в защите я тоже играю очень хорошо, так что я немного впечатлён [собственной игрой].

В те дни, когда я играл за молодёжную команду «Аякса», мне не нравилось защищаться! Но теперь, когда отбираю мяч у другого игрока, возникает мысль: «Да, он у меня!». Теперь хочу отбирать каждый следующий мяч», — приводит слова Гравенберха официальный сайт «Ливерпуля».

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