Евгений Алдонин: не сказал бы, что переход Чалова в ПАОК — это провал

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о сложном периоде российского форварда Фёдора Чалова в греческом ПАОКе.

«Я бы не сказал, что это провал. Человек перешёл в новый чемпионат. Можно сказать, что он не очень удачный, но не провал. Я думаю, что он должен адаптироваться, привыкнуть. Нужно смотреть по качеству игры: может, он приносит пользу, не забивая голов, хотя понятно, что у нападающего главная польза — это голы, однако если он играет, тренер ему доверяет, то значит, он приносит пользу команде. Тренер не враг себе – он не будет выпускать слабого игрока», — приводит слова Алдонина «Спорт день за днём».

26-летний Фёдор Чалов перешёл из московского ЦСКА в греческий ПАОК в прошедшее трансферное окно. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн.

В нынешнем сезоне Чалов провёл за ПАОК 11 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и одну результативную передачу.