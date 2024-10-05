Вингер «Челси» Педру Нету: нахожусь не в лучшей форме

Крайний нападающий «Челси» Педру Нету оценил свою игровую форму на текущем отрезке сезона.

«Я пока не в лучшей форме. У меня было очень мало предсезонных тренировок, но всегда говорил, что намерен усердно работать, чтобы достичь своего пика и стать лучшим футболистом», — приводит слова Нету DAZN.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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