Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Челси» Педру Нету: нахожусь не в лучшей форме

Вингер «Челси» Педру Нету: нахожусь не в лучшей форме
Комментарии

Крайний нападающий «Челси» Педру Нету оценил свою игровую форму на текущем отрезке сезона.

«Я пока не в лучшей форме. У меня было очень мало предсезонных тренировок, но всегда говорил, что намерен усердно работать, чтобы достичь своего пика и стать лучшим футболистом», — приводит слова Нету DAZN.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Энцо Мареска: меня не волнует вся эта шумиха, существующая вокруг «Челси»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android