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Финансовое состояние «Барселоны» может помешать отдать Фати в аренду зимой — Sport.es

Финансовое состояние «Барселоны» может помешать отдать Фати в аренду зимой — Sport.es
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В «Барселоне» считают целесообразным отдать грядущей зимой в аренду 21-летнего крайнего нападающего Ансу Фати с целью получения им игровой практики. Однако каталонский клуб сможет сделать это только при том условии, если он будет соответствовать финансовому правилу Ла Лиги 1:1. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые подождут до ноября, чтобы принять окончательное решение. Подчёркивается, что Фати испытывает недовольство из-за отсутствия игровой практики.

В нынешнем сезоне Фати принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности нападающий провёл на поле 28 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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