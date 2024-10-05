Гурцкая: шоу-матч со сборной Медиалиги не помешал бы

Футбольный эксперт Тимур Гурцкая высказался о возможном проведении товарищеского матча сборных России и Медиалиги. Ранее против такой инициативы выступил Андрей Аршавин.

— Презрительно, как Андрей Сергеевич, к этому матчу относиться я бы не стал. Такой шоу-матч не помешал бы.

— Сборная Медиалиги составит конкуренцию сборной России?

— Это не будет даже матчем с Вьетнамом. Будет тяжелее, чем с Вьетнамом. Мне кажется, если собрать реальную сборную, футболисты там подобраны квалифицированные. Есть много ребят, которые только закончили, есть много амбициозных ребят, которые прошли Вторую лигу. В каждой команде есть по два человека, которые не дошли до высшей лиги, но они в хорошем возрасте и точно побьются. Это можно было бы посмотреть. Не надо относиться к этому как к матчу жизни и смерти, но как к матчу, который привлечёт внимание к футболу — точно можно.

— Кто сильнее — Пакистан или сборная Медиалиги?

— Могу сказать так: сборная Вьетнама ненамного сильнее сборной Медиалиги, — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».