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Ушёл из жизни редактор «Чемпионата» Александр Титеев. Он работал на сайте с 2007 года

Ушёл из жизни редактор «Чемпионата» Александр Титеев. Он работал на сайте с 2007 года

В пятницу, 4 октября, ушёл из жизни редактор «Чемпионата» Александр Титеев. Александр работал на сайте с 2007 года. Он специализировался на исторических материалах, по признанию экспертов, считался одним из главных статистиков в истории российского футбола. Титеев много лет возглавлял службу выпуска «Чемпионата». Также Александр был болельщиком московского «Торпедо» с огромным стажем.

Сегодня «Чемпионат» потерял важнейшего человека. Редакция сайта выражает соболезнования родным и близким Александра.

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