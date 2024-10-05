Ушёл из жизни редактор «Чемпионата» Александр Титеев. Он работал на сайте с 2007 года

В пятницу, 4 октября, ушёл из жизни редактор «Чемпионата» Александр Титеев. Александр работал на сайте с 2007 года. Он специализировался на исторических материалах, по признанию экспертов, считался одним из главных статистиков в истории российского футбола. Титеев много лет возглавлял службу выпуска «Чемпионата». Также Александр был болельщиком московского «Торпедо» с огромным стажем.

Сегодня «Чемпионат» потерял важнейшего человека. Редакция сайта выражает соболезнования родным и близким Александра.