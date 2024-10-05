ПАОК оштрафовал Чалова, Оздоева и других игроков за неудачные результаты

Руководство греческого ПАОКа приняло решение оштрафовать футболистов команды за неудачные результаты. Об этом сообщает греческое издание Sport24.

В последних матчах ПАОК проиграл «Галатасараю» (1:3), «Арису» (0:1) и ФКСБ (0:1), после чего руководство клуба финансово наказало игроков. Под санкции также попали российские футболисты ПАОКа — нападающий Федор Чалов и полузащитник Магомед Оздоев.

Фёдор Чалов перешёл из московского ЦСКА в греческий ПАОК в прошедшее трансферное окно. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. В нынешнем сезоне Чалов провёл за ПАОК 11 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и одну результативную передачу.

Магомед Оздоев пополнил состав греческой команды в 2023 году. В текущем сезоне в чемпионате Греции россиянин принял участие в 13 матчах, забил два гола и записал на свой счёт результативную передачу. До переезда в Грецию Оздоев выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а также за «Зенит», «Рубин», «Терек» и «Локомотив».

Чалов прилетел в Грецию для оформления трансфера в ПАОК: