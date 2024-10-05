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Стала известна заявка сборной Испании на матчи Лиги наций с Данией и Сербией

Сборная Испании опубликовала заявку на октябрьский сбор 2024 года, в ходе которого подопечные Луиса де ла Фуэнте проведут два матча Лиги наций УЕФА с национальными командами Дании и Сербии.

Вратари:

Давид Райя;

Алекс Ремиро;

Роберт Санчес.

Защитники:

Дани Карвахаль;

Оскар Мингеса;

Дани Вивиан;

Эмерик Лапорт;

Пау Торрес;

Пау Кубарси;

Марк Кукурелья;

Алехандро Гримальдо;

Педро Порро.

Полузащитники:

Мартин Субименди;

Микель Мерино;

Фабиан Руис;

Педри;

Пепелу;

Алеш Гарсия;

Алекс Баэна.

Нападающие:

Альваро Мората;

Ламин Ямаль;

Ферран Торрес;

Йереми Пино;

Микель Оярсабаль;

Хоселу.

12 октября сборная Испании сыграет на своём поле со сборной Дании, 15 октября также дома — с национальной командой Сербии.