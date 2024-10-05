Стала известна заявка сборной Испании на матчи Лиги наций с Данией и Сербией

Сборная Испании опубликовала заявку на октябрьский сбор 2024 года, в ходе которого подопечные Луиса де ла Фуэнте проведут два матча Лиги наций УЕФА с национальными командами Дании и Сербии.
Вратари:
Давид Райя;
Алекс Ремиро;
Роберт Санчес.
Защитники:
Дани Карвахаль;
Оскар Мингеса;
Дани Вивиан;
Эмерик Лапорт;
Пау Торрес;
Пау Кубарси;
Марк Кукурелья;
Алехандро Гримальдо;
Педро Порро.
Полузащитники:
Мартин Субименди;
Микель Мерино;
Фабиан Руис;
Педри;
Пепелу;
Алеш Гарсия;
Алекс Баэна.
Нападающие:
Альваро Мората;
Ламин Ямаль;
Ферран Торрес;
Йереми Пино;
Микель Оярсабаль;
Хоселу.
12 октября сборная Испании сыграет на своём поле со сборной Дании, 15 октября также дома — с национальной командой Сербии.