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Стала известна заявка сборной Испании на матчи Лиги наций с Данией и Сербией

Стала известна заявка сборной Испании на матчи Лиги наций с Данией и Сербией
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Сборная Испании опубликовала заявку на октябрьский сбор 2024 года, в ходе которого подопечные Луиса де ла Фуэнте проведут два матча Лиги наций УЕФА с национальными командами Дании и Сербии.

Вратари:
Давид Райя;
Алекс Ремиро;
Роберт Санчес.

Защитники:
Дани Карвахаль;
Оскар Мингеса;
Дани Вивиан;
Эмерик Лапорт;
Пау Торрес;
Пау Кубарси;
Марк Кукурелья;
Алехандро Гримальдо;
Педро Порро.

Полузащитники:
Мартин Субименди;
Микель Мерино;
Фабиан Руис;
Педри;
Пепелу;
Алеш Гарсия;
Алекс Баэна.

Нападающие:
Альваро Мората;
Ламин Ямаль;
Ферран Торрес;
Йереми Пино;
Микель Оярсабаль;
Хоселу.

12 октября сборная Испании сыграет на своём поле со сборной Дании, 15 октября также дома — с национальной командой Сербии.

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