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Владимир Ивич может возглавить «Андерлехт»

Владимир Ивич может возглавить «Андерлехт»
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Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может возглавить бельгийский «Андерлехт».

Как сообщает Nogomania, сербский специалист уже провёл встречу с руководством брюссельской команды. Отмечается, что Ивич является основным кандидатом на должность наставника «Андерлехта».

Напомним, под руководством Владимира Ивича «Краснодар» вышел в финал Кубка России и завершил первую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице. Вместо Ивича на пост главного тренера «быков» был назначен Мурад Мусаев, который уже возглавлял команду ранее.

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