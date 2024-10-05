Ахмед Муса определился со своим будущим. Он находится без команды с февраля этого года

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса принял решение по своему будущему.

Как сообщает Radio Brila FM в соцсетях, футболист подписал однолетний контракт с нигерийским клубом «Кано Пилларс» — в нём игрок начинал свою карьеру. Отметим, что с февраля этого года Муса был без команды.

Напомним, Ахмед Муса перебрался в ЦСКА из нидерландского «Венло» зимой 2012 года — по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5 млн. Летом 2016 года он перешёл в английский «Лестер» за € 19,5 млн, однако зимой 2018 года вернулся в армейский клуб в рамках арендного соглашения на полгода. В общей сложности 31-летний футболист сыграл за красно-синих 182 матча во всех турнирах, в которых отметился 61 мячом и 32 голевыми передачами.

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