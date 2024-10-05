Мбаппе отреагировал на сокращение срока дисквалификации Погба

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в одной из социальных сетей отреагировал на сокращение срока дисквалификации полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба.

«О боже», — написал Мбаппе в комментариях под публикацией Погба.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник Поль Погба сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.

4 октября стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию 31-летнего игрока, назначенную за употребление им допинга, с четырёх до полутора лет.

Погба станцевал с травмированным коленом: