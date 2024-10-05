В «Барселоне» приняли решение по будущему Левандовского

В «Барселоне» определились с будущим польского нападающего «блауграны» Роберта Левандовского.

Как сообщает Sport.es, руководство каталонцев решило, что игрок способен ещё долгое время демонстрировать игру высокого уровня, поэтому приобретение нового основного форварда в следующем году не планируется. «Барселона» готова сделать ставку на Левандовского и в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне 36-летний Левандовски принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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