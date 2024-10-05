Стали известны детали конфликта Дембеле и Энрике в «ПСЖ»

Стали известны детали конфликта французского вингера Усмана Дембеле и испанского специалиста Луиса Энрике в «ПСЖ»

Как сообщает L'Équipe, первая напряжённая ситуация между игроком и тренером возникла в самом начале сезона, когда Энрике сделал португальского полузащитника Витинью основным исполнителем пенальти. Дембеле не понял этого решения и открыто выразил недовольство после поединка с «Гавром» (4:1). По окончании недавней встречи с «Ренном» (3:1) испанский наставник подверг критике футболиста за эгоизм на поле. Сам Дембеле при этом был разочарован некоторыми тактическими установками Энрике – он считает, что эти инструкции излишне ограничивают его свободу.

Дембеле перешёл в «ПСЖ» в августе 2023 года, действующее соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. Стоимость француза на портале Transfermarkt составляет € 60 млн. В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Дембеле устроили овации в раздевалке «ПСЖ»: