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Артём Дзюба назвал самый трудный матч в своей карьере

Артём Дзюба назвал самый трудный матч в своей карьере
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Нападающий Артём Дзюба назвал матч 14-го тура РПЛ сезона-2020/2021 между «Зенитом» и «Краснодаром» самым сложным в своей карьере. Игра состоялась на следующий день после публикации интимного видео с участием футболиста.

Россия - Премьер-Лига . 14-й тур
08 ноября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Берг – 16'     1:1 Кузяев – 64'     2:1 Дзюба – 79'     3:1 Сутормин – 90+3'    

«Это был самый трудный матч в моей карьере. Самый тяжёлый. После игры я сильно поплакал, пожалел себя. Но на самом деле эта ситуация сделала меня намного сильнее. Я тогда очень многое осознал и понял. В том матче я ж не забил пенальти, ещё там что-то, мы проигрывали… В итоге я забил победный гол. Наверное, это было самое сильное преодоление в моей жизни — пойти против такой толпы. Но зато другая группа людей на стадионе меня обожала — не фанаты, а другие, обычные. Поэтому у меня был такой урок — любви и боли», — сказал Дзюба в шоу «Натальная карта».

Напомним, Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном» в последний день летнего трансферного окна РПЛ. В трёх встречах за новый клуб он отметился тремя результативными передачами и одним голом. На данный момент «Акрон» занимает девятую строчку в таблице чемпионата.

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