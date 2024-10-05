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Кроос считает, что нужно отменить индивидуальные награды в футболе

Кроос считает, что нужно отменить индивидуальные награды в футболе
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Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос выступил против индивидуальных наград в футболе.

«Индивидуальные награды в футболе кажутся мне совершенно ненужными. Без команды игрок был бы просто никем», — приводит слова Крооса AS.

Напомним, контракт Крооса с мадридским «Реалом» закончился в этом году, однако футболист не стал его продлевать. Полузащитник объявил о завершении карьеры после вылета Германии в 1/4 финала на Евро-2024. В составе «Реала» Мадрид Кроос играл с 2014 по 2024 год. Хавбек выигрывал шесть раз Лигу чемпионов, пять раз становился обладателем Суперкубка Европы.

Всего футболист провёл 754 игры в клубной карьере (73 гола и 166 ассистов), завоевав 33 трофея. Также Кроос принял участие в 113 встречах в составе сборной Германии (17 голов и 21 ассист). Немецкий хавбек стал чемпионом мира в 2014 году.

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