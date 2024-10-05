Погба покинет «Ювентус», несмотря на сокращение срока дисквалификации — журналист Скира

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба с большей долей вероятности покинет туринский клуб.

Как сообщает журналист Николо Скира в соцсетях, в настоящий момент агенты игрока занимаются изучением вариантов продолжения карьеры для своего клиента. Интерес проявляют представители чемпионата Саудовской Аравии и МЛС – от них уже поступали запросы.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник Поль Погба сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.

4 октября стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию 31-летнего игрока, назначенную за употребление им допинга, с четырёх до полутора лет.

Погба станцевал с травмированным коленом: