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Погба покинет «Ювентус», несмотря на сокращение срока дисквалификации — журналист Скира

Погба покинет «Ювентус», несмотря на сокращение срока дисквалификации — журналист Скира
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба с большей долей вероятности покинет туринский клуб.

Как сообщает журналист Николо Скира в соцсетях, в настоящий момент агенты игрока занимаются изучением вариантов продолжения карьеры для своего клиента. Интерес проявляют представители чемпионата Саудовской Аравии и МЛС – от них уже поступали запросы.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник Поль Погба сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.

4 октября стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию 31-летнего игрока, назначенную за употребление им допинга, с четырёх до полутора лет.

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