Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри назвал лучшую команду своего поколения.

«Выйти на «Камп Ноу» против «Барселоны» в 2009 году, встретиться с одним из величайших игроков всех времён – это то, о чём ты мечтаешь, а также то, к чему ты стремишься. Я всегда говорю, что эта «Барселона» – лучшая команда моего поколения. И только одна команда могла тягаться с ней в ту эпоху – наша», — написал Терри в одной из социальных сетей.

Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год. Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии Терри вызывался с 2003 по 2012 год.

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