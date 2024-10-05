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Опубликована статистика Головина в матче за «Монако» в Лиге чемпионов

Опубликована статистика Головина в матче за «Монако» в Лиге чемпионов
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Телеграм-канал статистического оператора РУСТАТ опубликовал статистику 28-летнего российского атакующего полузащитника «Монако» Александра Головина в выездном матче 2-го тура Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (2:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
1:0 Сучич – 45+3'     2:0 Батурина – 66'     2:1 Салису – 74'     2:2 Закария – 90'    

Головин вышел на матч в стартовом составе «Монако», провёл на поле первый тайм и был заменён в перерыве при счёте 0:1 не в пользу монегасков. Его игровое время составило 49 минут. За свой игровой отрезок Александр успел создать один голевой момент, выиграть четыре единоборства (50%), совершить три удачные обводки из четырёх попыток, выполнить один отбор и два перехвата.

В текущем сезоне на счету Головина 10 матчей за «Монако» во всех турнирах без результативных действий. 4 октября стало известно, что монегаски продлили контракт с российским хавбеком до 2029 года.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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