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Защитник «Ротора» Андрей Семёнов – лидер Первой лиги по количеству успешных отборов

Защитник «Ротора» Андрей Семёнов – лидер Первой лиги по количеству успешных отборов
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Официальный телеграм-канал Мелбет Первой лиги опубликовал пятёрку лучших игроков стартового отрезка турнира (с 1-го по 12-й тур) по общему количеству удачных отборов.

Лидером этого рейтинга стал 32-летний правый защитник волгоградского «Ротора» Андрей Семёнов (полный тёзка бывшего центрального защитника сборной России Андрея Семёнова, который летом 2024 года завершил карьеру действующего игрока в 35-летнем возрасте. — Прим. «Чемпионата») — на его счету 37 успешных отборов. 35 раз удачно отобрал мяч у соперника занимающий вторую строчку рейтинга левый защитник «КАМАЗа» Валерий Почивалин.

По 34 удачных отбора выполнили центральный защитник «СКА-Хабаровск» Николай Подкидышев и опорный полузащитник «Родины» Леон Мусаев. Замыкает топ-5 с 32 успешными отборами вингер «Уфы» Александр Перчёнок.

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