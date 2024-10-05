Стивен Джеррард признан лучшим игроком «Ливерпуля» в XXI веке по версии Goal, назван топ-5

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал лучшим игроком мерсисайдцев в в XXI веке в рейтинге футбольного портала Goal.

44-летний Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. В составе «красных» хавбек выиграл 11 трофеев — Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, два Суперкубка УЕФА, два Кубка Англии, три Кубка лиги и два Суперкубка Англии.

Второе место в рейтинге занял египетский нападающий Мохамед Салах, третье — уругвайский форвард Луис Суарес. Четвёртую строчку рейтинга эксперты портала отдали центральному защитнику Вирджилу ван Дейку из Нидерландов. Топ-5 лучших игроков «Ливерпуля» в XXI веке замкнул бразильский голкипер Алисон Бекер.