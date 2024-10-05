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Хавбек «Нефтехимика» Максим Петров — лидер топ-5 Первой лиги по количеству удачных обводок

Хавбек «Нефтехимика» Максим Петров — лидер топ-5 Первой лиги по количеству удачных обводок
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Официальный телеграм-канал Мелбет Первой лиги опубликовал пятёрку лучших игроков стартового отрезка турнира (с 1-го по 12-й тур) по общему числу успешных попыток дриблинга.

Лидером этого рейтинга стал 23-летний полузащитник нижнекамского «Нефтехимика» Максим Петров — на его счету 40 удачных обводок. По 38 раз успешно обводили соперника вошедшие в топ-3 атакующий хавбек Артём Симонян («СКА-Хабаровск») и камерунский вингер Оливье Кенфак («Тюмень»).

По 36 удачных попыток дриблинга на счету вингера московской «Родины» Святослава Кожедуба и атакующего полузащитника новороссийского «Черноморца» Ильи Родионова.

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