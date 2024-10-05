Голкипер Иван Злобин признан лучшим игроком матча чемпионата Португалии

27-летний российский голкипер португальского «Фамаликана» Иван Злобин был признан лучшим игроком матча 8-го тура Примейры, в котором его команда на выезде сыграла вничью с «Риу Аве» (1:1). Вратарь отразил пять из шести ударов в створ своих ворот.

В текущем сезоне Иван Злобин сыграл в семи матчах чемпионата Португалии, пропустив в них четыре гола, четыре игры российский голкипер провёл без пропущенных мячей. Вратарь начинал свой футбольный путь в Академии имени Коноплёва и клубной академии ЦСКА, с января 2016 года находился в системе лиссабонской «Бенфики», откуда перешёл в «Фамаликан» в августе 2020 года.

В турнирной таблице команда Злобина занимает седьмое место, набрав 13 очков в восьми матчах.