Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер Иван Злобин признан лучшим игроком матча чемпионата Португалии

Голкипер Иван Злобин признан лучшим игроком матча чемпионата Португалии
Комментарии

27-летний российский голкипер португальского «Фамаликана» Иван Злобин был признан лучшим игроком матча 8-го тура Примейры, в котором его команда на выезде сыграла вничью с «Риу Аве» (1:1). Вратарь отразил пять из шести ударов в створ своих ворот.

Португалия — Примейра . 8-й тур
04 октября 2024, пятница. 22:15 МСК
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Окончен
1 : 1
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
0:1 Диаш – 52'     1:1 Хассан – 75'    

В текущем сезоне Иван Злобин сыграл в семи матчах чемпионата Португалии, пропустив в них четыре гола, четыре игры российский голкипер провёл без пропущенных мячей. Вратарь начинал свой футбольный путь в Академии имени Коноплёва и клубной академии ЦСКА, с января 2016 года находился в системе лиссабонской «Бенфики», откуда перешёл в «Фамаликан» в августе 2020 года.

В турнирной таблице команда Злобина занимает седьмое место, набрав 13 очков в восьми матчах.

Календарь Примейры
Турнирная таблица Примейры
Материалы по теме
Эксклюзив
Тренер вратарей сборной России Кафанов: вызовем Злобина, если продолжит так играть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android