Чемпионат России по футболу: расписание матчей 11-го тура РПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 5 октября, матчем «Акрон» — «Пари Нижний Новгород» стартует 11-й тур Российской Премьер-Лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
5 октября, суббота:
- 14:00 мск. «Акрон» — «Пари Нижний Новгород»;
- 16:30 мск. «Зенит» — «Оренбург»;
- 19:00 мск. «Рубин» - «Ахмат»;
- 19:00 мск. «Спартак» - «Ростов».
6 октября, воскресенье:
- 14:00 мск. «Факел» — «Динамо» Махачкала;
- 16:30 мск. «Локомотив» - «Крылья Советов»;
- 19:00 мск. «Краснодар» - «Химки»;
- 19:00 мск. «Динамо» Москва — ЦСКА.
После 10 туров чемпионата России первое место с 24 очками занимает «Краснодар». На второй строчке расположился «Локомотив» (24). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 23 очка.
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