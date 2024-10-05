Чемпионат России по футболу: расписание матчей 11-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 5 октября, матчем «Акрон» — «Пари Нижний Новгород» стартует 11-й тур Российской Премьер-Лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

5 октября, суббота:

14:00 мск. «Акрон» — «Пари Нижний Новгород»;

16:30 мск. «Зенит» — «Оренбург»;

19:00 мск. «Рубин» - «Ахмат»;

19:00 мск. «Спартак» - «Ростов».

6 октября, воскресенье:

14:00 мск. «Факел» — «Динамо» Махачкала;

16:30 мск. «Локомотив» - «Крылья Советов»;

19:00 мск. «Краснодар» - «Химки»;

19:00 мск. «Динамо» Москва — ЦСКА.

После 10 туров чемпионата России первое место с 24 очками занимает «Краснодар». На второй строчке расположился «Локомотив» (24). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 23 очка.

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