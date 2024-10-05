Расписание матчей РПЛ 5 октября

Сегодня, 5 октября, в 11-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

5 октября, суббота:

14:00 мск. «Акрон» — «Пари Нижний Новгород»;

16:30 мск. «Зенит» — «Оренбург»;

19:00 мск. «Рубин» — «Ахмат»;

19:00 мск. «Спартак» — «Ростов».

После 10 туров чемпионата России первое место с 24 очками занимает «Краснодар». На второй строчке расположился «Локомотив» (24). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 23 очка.

На текущий момент последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Ахмат», набравший шесть очков после 10 матчей.

Самые титулованные футбольные клубы России: