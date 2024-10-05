Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 7-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 5 октября, матчем «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» стартует 7-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
5 октября, суббота:
- 14:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»;
- 17:00 мск. «Вест Хэм Юнайтед» — «Ипсвич Таун»;
- 17:00 мск. «Лестер Сити» — «Борнмут»;
- 17:00 мск. «Арсенал» — «Саутгемптон»;
- 17:00 мск. «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»;
- 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Фулхэм»;
- 19:30 мск. «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед».
6 октября, воскресенье:
- 16:00 мск. «Челси» — «Ноттингем Форест»;
- 16:00 мск. «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»;
- 18:30 мск. «Брайтон» — «Тоттенхэм».
После шести туров английской Премьер-лиги первое место с 15 очками занимает «Ливерпуль». На второй строчке расположился «Манчестер Сити» (14). Замыкает тройку лидеров «Арсенал», заработавший 14 очков.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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